Фальков исполнил мечту 14-летнего мальчика из Пскова

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков исполнил мечту 14-летного Артемия Сычева из Пскова в рамках акции «Елка желаний», мальчик хотел побывать в роли палеонтолога, сообщили в пресс-службе правительства.
Когда Артемию было три года, родители подарили ему первую фигурку динозавра, и с тех пор он не утратил интереса: продолжает активно изучать древние формы жизни и окаменелости, собирает коллекцию книг и твердо решил связать свою жизнь с палеонтологией.
Желание ребенка осуществилось в Палеонтологический музее имени Ю. А. Орлова. Там у Артемия состоялась встреча с министром и директором Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, при котором действует музей, Алексеем Лопатиным. Мальчик из первых уст узнал о задачах науки, ее истории и практической пользе.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.