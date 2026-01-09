Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков исполнил мечту 14-летнего мальчика из Пскова

Фальков исполнил мечту мальчика, хотевшего побывать в роли палеонтолога.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков исполнил мечту 14-летного Артемия Сычева из Пскова в рамках акции «Елка желаний», мальчик хотел побывать в роли палеонтолога, сообщили в пресс-службе правительства.

Когда Артемию было три года, родители подарили ему первую фигурку динозавра, и с тех пор он не утратил интереса: продолжает активно изучать древние формы жизни и окаменелости, собирает коллекцию книг и твердо решил связать свою жизнь с палеонтологией.

Желание ребенка осуществилось в Палеонтологический музее имени Ю. А. Орлова. Там у Артемия состоялась встреча с министром и директором Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, при котором действует музей, Алексеем Лопатиным. Мальчик из первых уст узнал о задачах науки, ее истории и практической пользе.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше