На пенсию в Молдове женщины уйдут только в возрасте 62 лет, но это еще надо заслужить: Какие изменения нас ожидают в новом году

С 1 июля 2026 года пенсионный возраст для женщин увеличится на шесть месяцев, при условии полного стажа в 34 года.
Для мужчин правила не меняются: 63 года и 34 года стажа. С 2028 года пенсионный возраст женщин будет уравниваться с мужским, повышаясь на шесть месяцев ежегодно.
Женщины, воспитавшие пятерых и более детей до 8 лет, смогут выйти на пенсию на три года раньше.
