Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пенсию в Молдове женщины уйдут только в возрасте 62 лет, но это еще надо заслужить: Какие изменения нас ожидают в новом году

Трудовой стаж 34 года — обязателен.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2026 года пенсионный возраст для женщин увеличится на шесть месяцев, при условии полного стажа в 34 года.

Для мужчин правила не меняются: 63 года и 34 года стажа. С 2028 года пенсионный возраст женщин будет уравниваться с мужским, повышаясь на шесть месяцев ежегодно.

Женщины, воспитавшие пятерых и более детей до 8 лет, смогут выйти на пенсию на три года раньше.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).