Белорусский адвокат сказал, законно ли повышение тарифов такси в снегопад

Стало известно, законно ли повышение тарифов такси во время снегопадов. Вопрос разъяснила заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова, сообщило Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Прежде всего адвокат обратила внимание на то, что законодательство Беларуси не предусматривает регулирование цен на услуги такси. Тарифы устанавливают перевозчики (агрегаторы таких услуг) самостоятельно. Поэтому и повышение цен на такси из-за ухудшения погодных условий не противоречит закону.
Однако по закону о защите прав потребителей на всех перевозчиков распространяется обязанность своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о цене оказываемых услуг, в том числе, и на такси.
