Житель Иркутска сделал предложение избраннице на сцене драмтеатра

IrkutskMedia, 9 января. Житель Иркутска по имени Юрий сделал предложение избраннице Наталье на сцене драмтеатра. 17 января мужчина планирует отправиться в зону СВО.
Как сообщил артист театра Сергей Дубровин на официальной странице «ВК»(12+), знаменательное событие в жизни пары произошло во время спектакля «Свадьба под Новый»(12+), где артист выступал в качестве ведущего. После того как Наталья согласилась принять предложение руки и сердца, актеры поздравили пару, а в зале раздались бурные аплодисменты.
