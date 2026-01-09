Житель Иркутска сделал предложение избраннице на сцене драмтеатра

Как сообщил артист театра Сергей Дубровин на официальной странице «ВК»(12+), знаменательное событие в жизни пары произошло во время спектакля «Свадьба под Новый»(12+), где артист выступал в качестве ведущего. После того как Наталья согласилась принять предложение руки и сердца, актеры поздравили пару, а в зале раздались бурные аплодисменты.