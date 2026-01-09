Умер известный в Иркутске врач Петр Ян

4 января на 69-м году жизни скончался известный в Иркутске врач Петр Ян. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, он был специалистом по иглорефлексотерапии. Мэр Руслан Болотов выразил соболезнования родным и близким.
— Петр Юрьевич был потомственным врачом, уникальным мастером, преданным своему делу. Он связал свою судьбу с нашим городом, многие годы работал здесь, снискав глубочайшее уважение и благодарность пациентов. Его ценили за высокий профессионализм, душевную теплоту и внимание, — отметил Руслан Болотов.
Петр Ян родился в Шанхае в семье врача. В 1982 году он окончил Иркутский медицинский институт. Свыше 40 лет он посвятил врачебной практике, работал в Иркутске и Москве, активно участвовал в жизни иркутского землячества «Байкал».
