Умер известный в Иркутске врач Петр Ян

Ему было 68 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

4 января на 69-м году жизни скончался известный в Иркутске врач Петр Ян. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, он был специалистом по иглорефлексотерапии. Мэр Руслан Болотов выразил соболезнования родным и близким.

— Петр Юрьевич был потомственным врачом, уникальным мастером, преданным своему делу. Он связал свою судьбу с нашим городом, многие годы работал здесь, снискав глубочайшее уважение и благодарность пациентов. Его ценили за высокий профессионализм, душевную теплоту и внимание, — отметил Руслан Болотов.

Петр Ян родился в Шанхае в семье врача. В 1982 году он окончил Иркутский медицинский институт. Свыше 40 лет он посвятил врачебной практике, работал в Иркутске и Москве, активно участвовал в жизни иркутского землячества «Байкал».

