Катки в Нижнем Новгороде возобновят работу 10 января

Катки вновь откроются для нижегородцев 10 января. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода.
Напомним, метель пришла в Нижегородскую область 7 января. На улицы города вышли 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих для уборки последствий снегопада. В настоящее время работы ведутся во всех районах Нижнего Новгорода. Дорожная техника и бригады рабочих подметают и обрабатывают дороги, вывозят снег.
Кроме того, мощный циклон «Фрэнсис» обрушится на регион уже сегодня. По подсчетам, в городе за три дня снегопада выпадет свыше 50 см снега.
Из-за аномального снегопада в Нижнем Новгороде работу катков пришлось приостановить. Площадки откроют свои двери для посетителей 10 января в парках Автозаводский, имени 1 мая, «Швейцария» и «Дубки», когда погода стабилизируется.
«В пятницу пройдут работы по уборке и заливке покрытий, чтобы гости площадок могли насладиться катанием на коньках в комфортных условиях», — отмечают в Дирекции.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что городки жизнеобеспечения развернули на нижегородских трассах из-за снегопада.