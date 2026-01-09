Катки в Нижнем Новгороде возобновят работу 10 января

Напомним, метель пришла в Нижегородскую область 7 января. На улицы города вышли 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих для уборки последствий снегопада. В настоящее время работы ведутся во всех районах Нижнего Новгорода. Дорожная техника и бригады рабочих подметают и обрабатывают дороги, вывозят снег.