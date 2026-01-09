Уфа получила пять новых троллейбусов

«МАЗ стал стратегическим партнером Уфимского трамвайно-троллейбусного завода в 2019 году. И эта интеграция только усиливается, позволяя создавать качественную технику. Всего за последние пять лет закупили порядка 50 таких троллейбусов. Не будем останавливаться, задача — обновить весь подвижной состав. Все это для того, чтобы поездки для пассажиров становились максимально комфортными, быстрыми и безопасными», — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.