Уфа получила пять новых троллейбусов

В Уфе троллейбусное депо № 1 получило пять новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин».

Источник: администрация Уфы / администрация Уфы

Новый подвижной состав будет курсировать в южной и северной частях города, сообщает администрация города.

Транспорт производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода — продукт российско-белорусской кооперации. Троллейбусы хорошо зарекомендовали себя в условиях реальной эксплуатации. Увеличенный автономный ход позволяет электротранспорту быть более маневренным и подстраиваться под интенсивный городской трафик. Например, в случае поломки троллейбуса старого образца на линии, все следующие за ним электромашины не могут продолжать движение. А новый транспорт способен объехать остановившийся вагон и двигаться дальше по маршруту.

«МАЗ стал стратегическим партнером Уфимского трамвайно-троллейбусного завода в 2019 году. И эта интеграция только усиливается, позволяя создавать качественную технику. Всего за последние пять лет закупили порядка 50 таких троллейбусов. Не будем останавливаться, задача — обновить весь подвижной состав. Все это для того, чтобы поездки для пассажиров становились максимально комфортными, быстрыми и безопасными», — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Напомним, в рамках текущего муниципального контракта за счёт местного бюджета парк пополнился 15 единицами новой техники — ключи от десяти троллейбусов были вручены осенью, ещё пять Уфа получила сегодня. Общая сумма контракта составила 511,5 млн рублей. В рамках соглашения о партнерстве между уфимским и минским предприятиями налажено не только производство, но также сервис и дилерская деятельность. К процессу сборки троллейбусов привлечены республиканские компании, которые изготавливают табло, электронику, остекление, поставляют пластик.

Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.