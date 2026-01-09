Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронеавтомобили и вездеходы будут чистить дороги от снега в Беларуси

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Иван Кубраков поручил руководству внутренних войск вывести на дороги тяжелую технику для расчистки дорог, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: ГПК Беларуси

«Вывести на дороги тяжелую технику (вездеходы, БТРы, “Волат”, “Тигр” и т. д.) для содействия коммунальным службам в уборке снега и попавшим в затруднительную ситуацию гражданам», — говорится в сообщении.

Министр обратил особое внимание на оказание помощи в уборке снега пенсионерам и ветеранам, в том числе силами сотрудников ведомства и военнослужащих.

Дороги и транспорт

Некоторые участки дорог областного и республиканского значения будут временно закрываться для расчистки.

«Лучше закрыть, почистить, чем в плену окажется большое количество транспорта», — отметил Кубраков.

Все личные автомобили должны быть убраны с дворовых территорий и обочин, а бесхозные машины будут эвакуированы, уточнил он.

Взаимодействие служб

Также налажен тесный контакт с подразделениями по чрезвычайным ситуациям и предприятиями автомобильной промышленности для выделения дополнительных единиц техники.

Автовладельцам напомнили, что «мелкие» ДТП можно оформить по европротоколу без вызова ГАИ, консультации доступны по круглосуточной горячей линии.

В случае затруднений в пути гражданам рекомендовано обращаться по телефону 102 или через чат‑бот МВД «Мы всегда рядом».

Усиленный режим

В связи со сложными погодными условиями Кубраков провел селекторное совещание с руководителями ГУВД, УВД и Госавтоинспекции.

«Поставлена задача оперативно провести ревизию имеющейся спецтехники. Вся она поступает в распоряжение ГАИ», — сообщили в пресс-службе.

Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. На базе ГУГАИ МВД развернут республиканский оперативно‑ситуационный штаб, аналогичные штабы работают в регионах. В них включены сотрудники ГАИ, подразделений милиции общественной безопасности и внутренних войск.