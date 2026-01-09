Бронеавтомобили и вездеходы будут чистить дороги от снега в Беларуси

«Вывести на дороги тяжелую технику (вездеходы, БТРы, “Волат”, “Тигр”
Министр обратил особое внимание на оказание помощи в уборке снега пенсионерам и ветеранам, в том числе силами сотрудников ведомства и военнослужащих.
Дороги и транспорт
Некоторые участки дорог областного и республиканского значения будут временно закрываться для расчистки.
«Лучше закрыть, почистить, чем в плену окажется большое количество транспорта», — отметил Кубраков.
Все личные автомобили должны быть убраны с дворовых территорий и обочин, а бесхозные машины будут эвакуированы, уточнил он.
Взаимодействие служб
Также налажен тесный контакт с подразделениями по чрезвычайным ситуациям и предприятиями автомобильной промышленности для выделения дополнительных единиц техники.
Автовладельцам напомнили, что «мелкие» ДТП можно оформить по европротоколу без вызова ГАИ, консультации доступны по круглосуточной горячей линии.
В случае затруднений в пути гражданам рекомендовано обращаться по телефону 102 или через чат‑бот МВД «Мы всегда рядом».
Усиленный режим
В связи со сложными погодными условиями Кубраков провел селекторное совещание с руководителями ГУВД, УВД и Госавтоинспекции.
«Поставлена задача оперативно провести ревизию имеющейся спецтехники. Вся она поступает в распоряжение ГАИ», — сообщили в пресс-службе.
Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. На базе ГУГАИ МВД развернут республиканский оперативно‑ситуационный штаб, аналогичные штабы работают в регионах. В них включены сотрудники ГАИ, подразделений милиции общественной безопасности и внутренних войск.