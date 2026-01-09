В Ростове полиция проверила сообщения об эвакуации из торгового центра

Полиция прокомментировала сообщения об эвакуации из торгового центра в Западном районе Ростова-на-Дону. В социальных сетях МВД России по региону рассказали, что в ведомство по этому поводу обращений не поступало.
Правоохранители выяснили, что в здании сработала сигнализация, которая оказалась ложной. Информация об эвакуации появилась в СМИ и соцсетях, после чего полицейские начали проверку.
Жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения. При обнаружении подозрительных предметов или угроз следует звонить по номерам 102 или 112.
Ранее в Ростове полиция начала проверку после инцидента, в результате которого пострадала новая «умная» остановка на улице Большой Садовой. Причиной также стала информация из СМИ и соцсетей.
