Минобразования решило, где будет сдаваться ЦЭ в 2026 году

Минобразования сказало, где выпускники будут сдавать ЦЭ в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Министерством образования определены пункты проведения централизованного экзамена в 2026 году в Беларуси, сообщила пресс-служба ведомства.

Минобразования утвержден перечень из 144 пунктов, на базе которых проведут ЦЭ 2026. Также в министерстве решили, что в резервные дни централизованный экзамен будут сдавать на базе шести белорусских вузов: Брестского государственного технического университета, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого, Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, Белорусско-Российского университета, Белорусского государственного университета.

— Для сдачи ЦЭ в иные сроки для всех школ страны определен единый пункт — БГУ (минимум 500 мест), — прокомментировали в министерстве.

Соответствующее постановление Минобразования (№ 232 от 22 декабря 2025-го) вступило в силу после официального опубликования.

Ранее Минобразования изменило требования к дистанционному обучению в Беларуси.