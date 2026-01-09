Минобразования решило, где будет сдаваться ЦЭ в 2026 году

Минобразования утвержден перечень из 144 пунктов, на базе которых проведут ЦЭ 2026. Также в министерстве решили, что в резервные дни централизованный экзамен будут сдавать на базе шести белорусских вузов: Брестского государственного технического университета, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого, Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, Белорусско-Российского университета, Белорусского государственного университета.