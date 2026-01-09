Более 6800 жителей Омской области получили субсидии на оплату ЖКУ

В Омской области субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили порядка 6800 человек. Финансовая помощь предоставляется гражданам с низким уровнем дохода, если затраты на ЖКУ превышают установленный стандарт. Об этом рассказали 9 января в региональном минтруда.