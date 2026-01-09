Более 6800 жителей Омской области получили субсидии на оплату ЖКУ

В Омской области субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили порядка 6800 человек. Финансовая помощь предоставляется гражданам с низким уровнем дохода, если затраты на ЖКУ превышают установленный стандарт. Об этом рассказали 9 января в региональном минтруда.
«В Омской области максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не должна превышать 22% от общего дохода семьи», — уточняется в сообщении.
Право на получение субсидий предоставлено нанимателям, собственникам жилья и членам жилкооперативов. Льгота действует шесть месяцев, затем автоматически пролонгируется через МФЦ при подтверждении права.
Подать заявление можно через любой офис «Мои документы» или на портале «Госуслуги».
Ранее «КП Омск» рассказала, что местная жительница — жена иностранца — смогла добиться получения маткапитала.