МВД выделило возрастные группы курьеров, участвующих в мошенничестве

В ведомстве отметили, что в возрастной группе от 16 до 24 лет курьерами мошенников чаще всего становятся мужчины из регионов России и стран СНГ, без стабильной работы и с финансовыми трудностями. В МВД добавили, что вербуют таких курьеров через Telegram с оплатой от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей за операцию, а мотивацией для них становится легкий и быстрый заработок — кураторы убеждают данную возрастную категорию в минимальных рисках или в легальности заработка.