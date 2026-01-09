МЖД перевели на усиленный режим работы

В МЖД уточнили, что в настоящее время на линии работает 112 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано около 4,5 тысяч человек. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. При необходимости будут задействованы дополнительные силы.