Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кира стала первой новорожденной Бугульмы в новом году

Вместе с мамой малышка уже покинула стены роддома и отправилась домой.

Источник: пресс-служба Бугульминского района

Первым новым жителем Бугульмы в наступившем году стала девочка по имени Кира, появившаяся на свет 2 января. Вместе с мамой малышка уже покинула стены роддома и отправилась домой.

Родителей новорожденной, Владислава и Лейсан, с радостным событием лично поздравили представители городской администрации и здравоохранения. От имени главы района семье вручили памятный денежный сертификат, а сотрудница ЗАГСа передала первое в жизни девочки официальное свидетельство — о рождении.

Напомним, в Татарстане первыми в 2026 году родились мальчики. Дети появились на свет именно в Казани.