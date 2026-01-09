Кира стала первой новорожденной Бугульмы в новом году

Первым новым жителем Бугульмы в наступившем году стала девочка по имени Кира, появившаяся на свет 2 января. Вместе с мамой малышка уже покинула стены роддома и отправилась домой.
Родителей новорожденной, Владислава и Лейсан, с радостным событием лично поздравили представители городской администрации и здравоохранения. От имени главы района семье вручили памятный денежный сертификат, а сотрудница ЗАГСа передала первое в жизни девочки официальное свидетельство — о рождении.
Напомним, в Татарстане первыми в 2026 году родились мальчики. Дети появились на свет именно в Казани.