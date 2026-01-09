В погоне за благополучием: какое будущее ожидает велнес-рынок в РФ в 2026 году?

IrkutskMedia, 9 января. На фоне антироссийских санкций игроки велнес-рынка активно пересматривают бизнес-модели в поисках оптимального решения. О том, какие перспективы ждут эту сферу в новом году, рассказал основатель отеля тишины Андрей Алексеев.
В беседе с RuNews24.ru эксперт заявил, что люди станут активнее искать способы обретения этого благополучия — фундамента для счастливой и продуктивной жизни. Речь идёт о хорошем физическом состоянии, внутреннем ресурсе, способности концентрироваться, осознанности, внимании, а также чувстве умиротворения и тишины.
«Для качественной жизни необходимо работать над собой. Те, кто это понял, уже сегодня выделяют время на восстановление, трансформируют свой образ жизни в сторону большей гармонии и экологичности, чтобы жить на полную», — считает Алексеев.
Он добавил, что, невзирая на внешние вызовы, рынок велнес-индустрии в 2026 году ожидает рост и укрепление позиций.