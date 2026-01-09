Травма может выбить из строя на три месяца нападающего «Авангарда»

Нападающий омского «Авангард» Александр Волков получил травму и выбыл из строя приблизительно на 90 дней. Информацию о состоянии хоккеиста подтвердил главный тренер хоккейной команды Ги Буше.
«Его грязно ткнули в прошлой игре, и эпизод остался без штрафа. Не знаю, возможно, его ударило привидение. Теперь он вне игры примерно на три месяца, возможно, потребуется операция», — говорится в сообщении.
28-летний форвард пострадал после столкновения с нападающим «Ак Барса» в матче 6 января. Эпизод остался без наказания Кирилла Семенова со стороны судей. Волков не смог принять участие в следующей игре с магнитогорским «Металлургом».
Напомним, в текущем сезоне на счету хоккеиста 40 игр и 18 результативных баллов за голы и передачи.
Ранее «КП Омск» рассказала, как в регионе отметили День фигурного катания.