Синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси

10 января погодные условия в Беларуси будет определять теряющий активность южный циклон с центром над востоком Беларуси, сообщает официальный сайт Белгидромета pogoda.by.
10 января снег лишь временами, ночью по северу Беларуси ожидается слабая метель, кое где — гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, ночью по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −9 до −15 градусов, максимальная днем от −8 до −13 градусов.
Белорусские синоптики предупредили, что циклон уйдет, но усилятся морозы. 11−12 января Беларусь окажется в холодной воздушной массе арктического происхождения. 11 января на большей части опять же пройдет снег. Температура воздуха минимальная ночью −11 до −18 градусов, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −23 градусов, максимальная температура днем от −8 до −15 градусов.
12 января на большей части Беларуси кратковременный снег. Ветрено. Температура воздуха минимальная ночью составит от −10 градусов по западу до −23 градусов по востоку страны, при прояснениях до −26 градусов. Максимальная днем −9 до −16 градусов, по западу Беларуси −6 до −8 градусов.
Кстати, Белгидромет сказал, куда перемещается циклон Улли-Фрэнсис: «Беларусь находится в зоне циклона — “красный уровень”.
