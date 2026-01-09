Синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси

Белорусские синоптики предупредили, что циклон уйдет, но усилятся морозы. 11−12 января Беларусь окажется в холодной воздушной массе арктического происхождения. 11 января на большей части опять же пройдет снег. Температура воздуха минимальная ночью −11 до −18 градусов, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −23 градусов, максимальная температура днем от −8 до −15 градусов.