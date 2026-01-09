Ростовчан предупредили о возможных пробках на М-4 «Дон» из-за дорожных работ

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в южном направлении проводят дорожные работы на 938-м, 940-м и 973-м километрах, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ростовской области. Водителей предупреждают о возможных неудобствах на этих участках.
— В связи с проведением работ возможно временное сужение проезжей части и снижение скоростного режима, — уточнили в ведомстве.
По данным ГАИ, на 938-м км идет уборка краевых бетонных блоков, на 940-м км демонтируют металлические барьерные ограждения, а на 973-м км устанавливают ограждения. Это может повлиять на привычный поток машин, особенно в часы пик.
Планируйте маршрут заранее, держите дистанцию и смотрите на знаки.
— На М-4 «Дон» даже короткое сужение полос быстро собирает пробку, если кто-то резко тормозит или пытается «проскочить».
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в 2026 году отремонтируют более 35 километров дорог.