В Ташкенте пройдет конный парад — дата и время

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Завтра, 10 января, в Ташкенте пройдет конный парад, посвященный 34-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины, передает пресс-служба Национальной гвардии.
Мероприятие начнется в 15.00 по местному времени. В нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур столицы.
По данным пресс-службы, участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.
Кроме того, 10, 11 и 12 января парады конной кавалерии пройдут в Республике Каракалпакстан и во всех областных центрах.