Меньше справок для родителей, сокращение сроков, новые процедуры. Указ Лукашенко снизил административную нагрузку на белорусов

В Беларуси снижена административная нагрузка на граждан. Соответствующий указ (№ 5 от 9 января 2026-го) подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.
Так, в Беларуси корректируются админпроцедуры с учетом практики их применения и изменений в законодательстве. Положения документа позволят снизить административную нагрузку на граждан, оптимизировать и упростить значительное количество процедур. Отмечается, что изменения вносятся на комплексной основе и учитывают предложения общественности, а также широкого круга заинтересованных органов и организаций.
Например, для удобства в Беларуси сократили количество запрашиваемых документов по более чем 100 административным процедурам. Так, при предоставлении документов, которые подтверждают плату за осуществление ряда процедур, более полно станут использовать возможности ЕРИП. Еще сейчас значительную часть сведений будут запрашивать госорганы самостоятельно.
Также исключены процедуры, которые утратили свою актуальность, в том числе, благодаря автоматизации взаимодействия между госорганами. И еще исключили необходимость получения родителями справок, которые связаны с обеспеченностью детей путевками за счет бюджета. Эта информация будет автоматически запрашиваться из единой системы учета таких детей в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.
Еще в Беларуси сокращены сроки выполнения ряда административных процедур. Уменьшен с одного месяца до 20 календарных дней срок выдачи подписанного акта проверки выполнения консервации незавершенного строительства.
При этом в целях более полной реализации белорусскими гражданами своих прав закрепляются новые административные процедуры. Например, станет нужно получить согласие органа опеки в случае отчуждения жилого помещения в интересах находящегося на гособеспечении ребенка.
Кроме того, для усиления правовой защищенности белорусов для осуществления отдельных процедур вводят дополнительные документы. К примеру, по сделкам с госрегистрацией недвижимости, которые влекут возникновение права общей совместной собственности супругов нужны будут дополнительные документы.
