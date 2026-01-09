Меньше справок для родителей, сокращение сроков, новые процедуры. Указ Лукашенко снизил административную нагрузку на белорусов

Также исключены процедуры, которые утратили свою актуальность, в том числе, благодаря автоматизации взаимодействия между госорганами. И еще исключили необходимость получения родителями справок, которые связаны с обеспеченностью детей путевками за счет бюджета. Эта информация будет автоматически запрашиваться из единой системы учета таких детей в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.