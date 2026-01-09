Жители Екатеринбурга стали чаще травиться лекарствами

В Екатеринбурге за 9 месяцев 2025 года выросло число отравлений лекарствами в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Всего количество отравлений лекарствами выросло с 24,9 до 30 случаев на 100 тысяч человек.
— Количество пострадавших по всем группам населения увеличилось с 69,6 до 72,9 случаев на 100 тысяч горожан. Травились традиционно алкоголем, наркотиками и лекарствами, — сообщает telegram-канал.
Отмечается, что в первых двух случаях на 100 тысяч человек приходилось от 15 до 19 случаев отравлений как в 2024 году, так и в 2025 году. Отмечается, что статистика увеличилась за счет подростков, чуть меньше на данные повлияли дети. Кроме этого, в статистику по отравлениям попало бесконтрольное использование сосудосуживающих капель для носа.