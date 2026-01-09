Жители Екатеринбурга стали чаще травиться лекарствами

Отмечается, что в первых двух случаях на 100 тысяч человек приходилось от 15 до 19 случаев отравлений как в 2024 году, так и в 2025 году. Отмечается, что статистика увеличилась за счет подростков, чуть меньше на данные повлияли дети. Кроме этого, в статистику по отравлениям попало бесконтрольное использование сосудосуживающих капель для носа.