В России увеличили штрафы за навязывание допуслуг

В пресс-службе отметили, что в соответствии с изменениями в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») с 9 января увеличены штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Теперь ответственность за такие правонарушения составит: для должностных лиц — до 150 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.