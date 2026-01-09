Девять водителей задержаны в Уфе за вождение в пьяном виде

За прошедшие сутки в Уфе произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали два человека. Полиция провела масштабную проверку, выявив почти три сотни нарушений ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 30 случаев непристегнутых ремней безопасности и 17 нарушений правил перевозки детей. Более того, 16 водителей не уступили дорогу пешеходам, а 19 пешеходов сами нарушили правила. Сотрудниками патрулей были задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них отказался от медицинского освидетельствования.
