Девять водителей задержаны в Уфе за вождение в пьяном виде

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 30 случаев непристегнутых ремней безопасности и 17 нарушений правил перевозки детей. Более того, 16 водителей не уступили дорогу пешеходам, а 19 пешеходов сами нарушили правила. Сотрудниками патрулей были задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них отказался от медицинского освидетельствования.