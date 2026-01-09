Эксперт раскрыл главный признак некомпетентного ветеринара

Зоопсихолог Светлана Капустина в разговоре с NEWS.ru назвала главный признак недобросовестного ветеринарного врача. По её словам, специалист не должен ставить диагноз без анализов, основываясь только на внешнем осмотре или словах владельца.
— Самый яркий признак недобросовестного ветеринара — если он ставит диагноз на глазок или со слов хозяина без анализов, — пояснила Капустина.
Также эксперт отметила, что тревожными сигналами являются назначение множества ненужных дорогих обследований, не связанных с болезнью, нежелание врача отвечать на вопросы, нечеткие объяснения, грубое обращение с животным или причинение ему боли во время осмотра.
