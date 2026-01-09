Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл главный признак некомпетентного ветеринара

Зоопсихолог Капустина: Постановка диагноза без анализа выдает плохого ветеринара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Зоопсихолог Светлана Капустина в разговоре с NEWS.ru назвала главный признак недобросовестного ветеринарного врача. По её словам, специалист не должен ставить диагноз без анализов, основываясь только на внешнем осмотре или словах владельца.

— Самый яркий признак недобросовестного ветеринара — если он ставит диагноз на глазок или со слов хозяина без анализов, — пояснила Капустина.

Также эксперт отметила, что тревожными сигналами являются назначение множества ненужных дорогих обследований, не связанных с болезнью, нежелание врача отвечать на вопросы, нечеткие объяснения, грубое обращение с животным или причинение ему боли во время осмотра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что лебедь получил травмы после столкновения с высоковольтными проводами.