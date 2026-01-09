Ричмонд
В Самарской области проходит День адаптивных видов спорта

Участники Дня адаптивного спорта смогут попробовать разные виды спортивного досуга.

Источник: Министерство спорта Правительство Самарской области

В дни новогодних праздников Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта министерства спорта Самарской области проводит День адаптивного спорта. Это массовое физкультурное мероприятие, на котором люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны специальной военной операции, могут познакомиться с разными видами спортивного досуга и выбрать тот, что понравится больше.

«Мероприятие проходит в течение дня девятого января на базе самарского спортивного комплекса “Маяк”. Специалисты и тренеры ЦАФКАС знакомят участников с адаптивными настольным теннисом, бадминтоном, дартсом, армрестлингом и волейболом сидя. Участниками Дня адаптивных видов спорта стали около 100 жителей Самарской области с инвалидностью», — рассказали в Министерстве спорта Правительстве Самарской области.

Самарская область является одним из регионов-лидеров по развитию адаптивного спорта. В регионе ежегодно проводятся соревнования всероссийского уровня по следж-хоккею и адаптивному футболу, активно развивается спорт для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, для людей с интеллектуальными нарушениями, и глухих.