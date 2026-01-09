В Самарской области проходит День адаптивных видов спорта

В дни новогодних праздников Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта министерства спорта Самарской области проводит День адаптивного спорта. Это массовое физкультурное мероприятие, на котором люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны специальной военной операции, могут познакомиться с разными видами спортивного досуга и выбрать тот, что понравится больше.