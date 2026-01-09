В Самаре изменится организация движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова

«Участок улицы Ново-Садовой в границах Северо-Восточной магистрали и проспекта Ленина — один из самых напряженных в городе. Анализ дорожной обстановки показал, что несмотря на невысокую интенсивность движения, левый поворот с Ново-Садовой на Соколова является основной причиной образования заторов, которые растягиваются на сотни метров. Его запрет в сочетании с “умной” настройкой светофора позволит увеличить пропускную способность перекрестка в среднем на 5−10%», — сообщает врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.