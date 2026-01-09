Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре изменится организация движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова

С 19 января поменяется схема проезда на перекрестке ул. Ново-Садовой и Соколова в Самаре. Меры направлены на сокращение времени проезда участка в часы пик. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

К основным изменениям относятся запрет левого поворота с ул. Ново-Садовой на ул. Соколова изменение конфигурации и корректировка режима работы светофорного объекта.

«Участок улицы Ново-Садовой в границах Северо-Восточной магистрали и проспекта Ленина — один из самых напряженных в городе. Анализ дорожной обстановки показал, что несмотря на невысокую интенсивность движения, левый поворот с Ново-Садовой на Соколова является основной причиной образования заторов, которые растягиваются на сотни метров. Его запрет в сочетании с “умной” настройкой светофора позволит увеличить пропускную способность перекрестка в среднем на 5−10%», — сообщает врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Перенастройка светофорного объекта будет проведена 19 января. Проект изменений разработан на основе многомесячного анализа транспортных потоков с использованием детекторов транспорта ИТС.