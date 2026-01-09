Щит «Владимир» завершил свою работу по строительству метро в Нижнем Новгороде

Щит «Владимир», который «прорыл» два тоннеля от площади Сенной до площади Свободы в Нижнем Новгороде, завершил свою работу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».
После выполнения задач по продлению подземки в столице Приволжья тоннелепроходческий комплекс должен пройти «профосмотр» (санацию).
«Согласно регламенту, после длительной проходки щиту зачастую требуется замена отдельных элементов. Чтобы их обнаружить, метростроевцам приходится разбирать ТПМК подобно конструктору и поднимать элементы на поверхность по частям», — пояснили метростроевцы.
Ротор щита — самый тяжелый и большой элемент комплекса — уже отсоединили. Нижегородцам напомнили, что работы на стройплощадке метро у площади Свободы не прекращались и в новогодние праздники. Скоро здесь начнут демонтировать все элементы щита. Дальнейшую судьбу запасных частей комплекса решит собственник.