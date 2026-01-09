Щит «Владимир» завершил свою работу по строительству метро в Нижнем Новгороде

Ротор щита — самый тяжелый и большой элемент комплекса — уже отсоединили. Нижегородцам напомнили, что работы на стройплощадке метро у площади Свободы не прекращались и в новогодние праздники. Скоро здесь начнут демонтировать все элементы щита. Дальнейшую судьбу запасных частей комплекса решит собственник.