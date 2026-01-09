Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен НСО раскрыла тему запросов от родственников участников СВО

Иностранные жители просят гражданства и социальных выплат.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области наблюдается рост обращений от родственников иностранных участников специальной военной операции (СВО) с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и получении положенных социальных выплат. Об этом в уникальном интервью порталу Сиб.фм заявила Елена Зерняева, занимающая должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Спикер отметила существенное увеличение числа данных обращений в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, омбудсмену поступают запросы, касающиеся депортированных мигрантов, которым запрещен въезд в страну. Зафиксированы жалобы на процедуру тестирования по русскому языку, обязательную для поступления в учебные заведения, впрочем, данные жалобы не нашли своего подтверждения в ходе проверок.