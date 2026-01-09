Омбудсмен НСО раскрыла тему запросов от родственников участников СВО

В Новосибирской области наблюдается рост обращений от родственников иностранных участников специальной военной операции (СВО) с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и получении положенных социальных выплат. Об этом в уникальном интервью порталу Сиб.фм заявила Елена Зерняева, занимающая должность уполномоченного по правам человека в регионе.
Спикер отметила существенное увеличение числа данных обращений в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом.
Кроме того, омбудсмену поступают запросы, касающиеся депортированных мигрантов, которым запрещен въезд в страну. Зафиксированы жалобы на процедуру тестирования по русскому языку, обязательную для поступления в учебные заведения, впрочем, данные жалобы не нашли своего подтверждения в ходе проверок.