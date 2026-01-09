БЖД сообщила о задержке поездов на четырех крупных участках из-за снегопада

Белорусская железная дорога предупредила об опоздании поездов на четырех крупных участках из-за снегопадов в Беларуси 9 января.
В БЖД обратили внимание на сложные погодные условия 9 января. И отметили, что в условиях порывистого ветра и обильного снегопада в Беларуси обеспечивается бесперебойная работа железнодорожного транспорта. При этом на четырех крупных участках поезда все же идут с опозданием.
— На отдельных участках: Минск — Орша, Минск — Гомель, Минск — Брест, Жлобин — Калинковичи поезда следуют с отклонением от графика движения, — прокомментировали в пресс-службе.
Между тем в Минске метро изменило график работы из-за сильных снегопадов. Напомним, красный уровень опасности был объявлен в Минске из-за снежного циклона на 9 января.
Еще Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения из-за снежного циклона в Беларуси: «Отключения более чем в 250 населенных пунктах».
И также белорусский адвокат сказал, законно ли повышение тарифов такси в снегопад.
Ранее еще МЧС рассказало о первом дне циклона Улли-Фрэнсис в Беларуси: «Упавшие деревья, снежные заносы, работающие пункты обогрева».