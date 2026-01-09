БЖД сообщила о задержке поездов на четырех крупных участках из-за снегопада

В БЖД обратили внимание на сложные погодные условия 9 января. И отметили, что в условиях порывистого ветра и обильного снегопада в Беларуси обеспечивается бесперебойная работа железнодорожного транспорта. При этом на четырех крупных участках поезда все же идут с опозданием.