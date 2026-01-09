Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог объяснила причины нападения новосибирского школьника на сверстника

В декабре в новосибирской школе № 206 произошёл серьёзный инцидент. Четвероклассник, мстя за обиду, нанесённую его младшему брату, избил другого ребёнка и дважды выстрелил ему в лицо из детского пистолета. Издание «АиФ Новосибирск» обратилось психологу Наталье Целевич, чтобы разобраться в причинах подобной агрессии у детей.

Источник: Сиб.фм

Происшествие, попавшее на видео и распространившееся в соцсетях, стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство». Однако, нападавший, вероятнее всего, избежит уголовной ответственности из-за возраста, так как по данной статье она наступает лишь с четырнадцати лет.

Психолог объяснила, что такие проявления агрессии требуют исключения органических поражений и психических отклонений. Если же ребёнок здоров, то корни проблемы часто кроются в воспитании: как в жёстком авторитарном стиле, так и в чрезмерной вседозволенности.

Кроме того агрессия может быть способом привлечь внимание и сигнализировать о неудовлетворённых потребностях в безусловной любви и чувстве принятия. Наталья Целевич также добавила, что регулярное столкновение с жестокостью ведёт к притуплению эмпатии как защитной реакции психики.

Ранее Сиб.фм писал о способах расслабиться для школьников, которые предложила детский психолог.