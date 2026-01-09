Психолог объяснила причины нападения новосибирского школьника на сверстника

Происшествие, попавшее на видео и распространившееся в соцсетях, стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство». Однако, нападавший, вероятнее всего, избежит уголовной ответственности из-за возраста, так как по данной статье она наступает лишь с четырнадцати лет.
Психолог объяснила, что такие проявления агрессии требуют исключения органических поражений и психических отклонений. Если же ребёнок здоров, то корни проблемы часто кроются в воспитании: как в жёстком авторитарном стиле, так и в чрезмерной вседозволенности.
Кроме того агрессия может быть способом привлечь внимание и сигнализировать о неудовлетворённых потребностях в безусловной любви и чувстве принятия. Наталья Целевич также добавила, что регулярное столкновение с жестокостью ведёт к притуплению эмпатии как защитной реакции психики.
