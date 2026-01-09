Под Новосибирском перекроют дорогу на время взрывных работ

Под Новосибирском ограничат движение по дороге на время взрывных работ в щебеночном карьере. Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области опубликовало даты перекрытия.
— Временно будет прекращено движение транспорта по дороге К-16 «129 км а/д “Р-255” — Тогучин — Карпысак», на участке от 107 до 110 км. Ограничение действует на время взрывных работ в карьере «Камнереченский щебеночный завод». Соответствующий приказ подписан минтрансом Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ТУАД.
Перекрывается участок длиной в 5 километров, объезд предусмотрен по дороге «106 км а/д “К-16” в Тогучинском районе. Перекрытия будут действовать дважды в месяц с 10:00 до 16:30.
Установлены дни ограничения на год вперед: 16 и 30 января, 10 и 24 февраля, 13 и 27 марта, 10 и 29 апреля, 8, 19 и 29 мая, 8, 19 и 30 июня, 7, 17, 24 июля, 7 и 21 августа, 15 и 29 сентября, 13 и 30 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 29 декабря.