Госавтоинспекция Севастополя рекомендует жителям отказаться от поездок на авто

На полуострове ухудшается погода. Идет снег, стало холоднее, ожидается гололед. В Госавтоинспекции Севастополя предостерегли автовладельцев.
— В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей отказаться от управления личными автомобилями и воспользоваться общественным транспортом, — сообщили в ведомстве.
Плохая видимость, гололед и мокрый снег значительно повышают риск ДТП.
Если ехать все-таки необходимо, инспекторы призывают водить предельно аккуратно и убедиться в исправности транспортного средства.