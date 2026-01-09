Ричмонд
Госавтоинспекция Севастополя рекомендует жителям отказаться от поездок на авто

В Севастополе водителям рекомендуют воздержаться от поездок из-за плохой погоды.

Источник: Комсомольская правда

На полуострове ухудшается погода. Идет снег, стало холоднее, ожидается гололед. В Госавтоинспекции Севастополя предостерегли автовладельцев.

— В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей отказаться от управления личными автомобилями и воспользоваться общественным транспортом, — сообщили в ведомстве.

Плохая видимость, гололед и мокрый снег значительно повышают риск ДТП.

Если ехать все-таки необходимо, инспекторы призывают водить предельно аккуратно и убедиться в исправности транспортного средства.