«Вывести вездеходы, БТР, “Волат”, “Тигр”, закрыть участки дорог». МВД вывело на трассы спецтехнику, а ГАИ закрывает участки дорог из-за снегопадов в Беларуси

Министерство внутренних дел из-за сильных снегопадов в Беларуси задействовало спецтехнику на дорогах и закрывает часть трасс, передает пресс-служба ведомства.
Так, по поручению главы МВД Ивана Кубракова в Беларуси личный состав ГАИ и подразделения, задействованные в наведении порядка на дорогах и ликвидации последствий стихии, переведены на усиленный вариант несения службы. Оперативно-ситуационные штабы развернуты на базе главного управления ГАИ и в регионах. Вся спецтехники МВД и внутренних войск МВД поступает в распоряжение ГАИ.
— Максимально вывести на дороги тяжелую технику: вездеходы, БТР, «Волат», «Тигр» и другую. Спецтехника будет содействовать коммунальным службам в уборке снега и попавшим в затруднительную ситуацию гражданам, — поручил глава МВД.
При этом в МВД рассказали, что некоторые участки дорог, в том числе областного и республиканского значения, будут закрываться из-за сильных снегопадов.
— Лучше закрыть, почистить, чем в плену окажется большое количество транспорта, — подчеркнул Кубраков.
Также глава МВД рассказал, что из-за непогоды все личные авто со дворов и обочин должны убираться. Бесхозные авто будут эвакуировать.
Еще БЖД сообщила о задержке поездов на четырех крупных участках из-за снегопада.
Между тем в Минске метро изменило график работы из-за сильных снегопадов. Напомним, красный уровень опасности был объявлен в Минске из-за снежного циклона на 9 января.
Еще Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения из-за снежного циклона в Беларуси: «Отключения более чем в 250 населенных пунктах».