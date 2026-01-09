«Вывести вездеходы, БТР, “Волат”, “Тигр”, закрыть участки дорог». МВД вывело на трассы спецтехнику, а ГАИ закрывает участки дорог из-за снегопадов в Беларуси

Так, по поручению главы МВД Ивана Кубракова в Беларуси личный состав ГАИ и подразделения, задействованные в наведении порядка на дорогах и ликвидации последствий стихии, переведены на усиленный вариант несения службы. Оперативно-ситуационные штабы развернуты на базе главного управления ГАИ и в регионах. Вся спецтехники МВД и внутренних войск МВД поступает в распоряжение ГАИ.