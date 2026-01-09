«Разрешение на маршрут» за деньги: в Ташкентской области задержали банду вымогателей во главе с «Бычком»

По данным следствия, участники группировки угрожали водителям, осуществлявшим перевозки по маршруту между Ташкентской областью и рынком «Кадышева» в Яшнабадском районе столицы. Под предлогом «разрешения» на работу они ввели незаконные ежемесячные поборы, а тех, кто отказывался платить, фактически выдавливали с маршрута. Члены банды систематически препятствовали движению водителей, создавая атмосферу давления и страха.
Руководителем группы оказался 36-летний Шерзод Алимкулов, уроженец города Ташкента, известный под кличкой «Бычок». Ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. По информации правоохранителей, Алимкулов сколотил банду из людей, занимавшихся различными видами единоборств.
Один из наиболее показательных эпизодов — нападение на водителя автомобиля Damas, который отказался платить «дань». Алимкулов и его подельники избили мужчину, отобрали у него ключи от автомобиля, а затем начали угрожать причинением серьёзного вреда жизни и здоровью. В результате водитель был вынужден передать 810 долларов в качестве предоплаты за два месяца «работы на маршруте». Когда он не смог внести последующие платежи, ему самовольно запретили выходить на линию.
По данному факту в отношении лидера преступной группы и его сообщников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165, пункт «в» Уголовного кодекса — вымогательство, совершённое по предварительному сговору группой лиц.
Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.