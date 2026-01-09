«Разрешение на маршрут» за деньги: в Ташкентской области задержали банду вымогателей во главе с «Бычком»

Один из наиболее показательных эпизодов — нападение на водителя автомобиля Damas, который отказался платить «дань». Алимкулов и его подельники избили мужчину, отобрали у него ключи от автомобиля, а затем начали угрожать причинением серьёзного вреда жизни и здоровью. В результате водитель был вынужден передать 810 долларов в качестве предоплаты за два месяца «работы на маршруте». Когда он не смог внести последующие платежи, ему самовольно запретили выходить на линию.