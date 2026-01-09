В Самарканде женщина родила ребёнка у здания роддома и выбросила его в мусорный контейнер в туалете

Как сообщается, действия женщины были зафиксированы камерами видеонаблюдения, что позволило правоохранительным органам оперативно установить обстоятельства произошедшего. Информацию об этом распространил телеканал Zamon.
По данным правоохранительных органов, в настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Ключевым вопросом остаётся установление того, был ли ребёнок рождён живым, либо же плод погиб ещё до родов. Именно от заключения экспертов будет зависеть дальнейшая правовая квалификация произошедшего и решение о возбуждении уголовного дела.
В правоохранительных органах отметили, что после получения результатов экспертизы будет предоставлена дополнительная официальная информация.
При этом у общественности остаётся немало вопросов. Самый главный из них — почему женщина, находясь непосредственно у роддома, не обратилась за медицинской помощью и не родила в условиях стационара. Ответа на этот вопрос пока нет, и он, вероятно, станет одним из ключевых в ходе дальнейшего расследования.