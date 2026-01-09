В Самарканде женщина родила ребёнка у здания роддома и выбросила его в мусорный контейнер в туалете

При этом у общественности остаётся немало вопросов. Самый главный из них — почему женщина, находясь непосредственно у роддома, не обратилась за медицинской помощью и не родила в условиях стационара. Ответа на этот вопрос пока нет, и он, вероятно, станет одним из ключевых в ходе дальнейшего расследования.