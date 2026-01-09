Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарканде женщина родила ребёнка у здания роддома и выбросила его в мусорный контейнер в туалете

Vaib.uz (Узбекистан. 9 января). В Пайарыкском районе Самаркандской области произошёл шокирующий инцидент. По предварительным данным, женщина родила ребёнка у здания роддома, после чего выбросила новорождённого в мусорный контейнер, расположенный в туалете.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщается, действия женщины были зафиксированы камерами видеонаблюдения, что позволило правоохранительным органам оперативно установить обстоятельства произошедшего. Информацию об этом распространил телеканал Zamon.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Ключевым вопросом остаётся установление того, был ли ребёнок рождён живым, либо же плод погиб ещё до родов. Именно от заключения экспертов будет зависеть дальнейшая правовая квалификация произошедшего и решение о возбуждении уголовного дела.

В правоохранительных органах отметили, что после получения результатов экспертизы будет предоставлена дополнительная официальная информация.

При этом у общественности остаётся немало вопросов. Самый главный из них — почему женщина, находясь непосредственно у роддома, не обратилась за медицинской помощью и не родила в условиях стационара. Ответа на этот вопрос пока нет, и он, вероятно, станет одним из ключевых в ходе дальнейшего расследования.