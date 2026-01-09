Ричмонд
«Самосуд» по-бухарски: УВД прокомментировало драку девушек, снятую на видео

Vaib.uz (Узбекистан. 9 января). На днях в социальных сетях появились странные кадры из Бухарской области.

Источник: Vaib.uz

На видео запечатлён конфликт между несколькими девушками, который быстро перерос в насилие: трое из них силой укладывают ещё одну девушку на землю и начинают бить. В комментариях пользователи писали, что это «три местные несовершеннолетние разборщицы устроили самосуд над знакомой».

Ситуацию прокомментировали в областном управлении внутренних дел.

Как сообщили в УВД, конфликт, зафиксированный на видео, произошёл 7 января 2026 года примерно в 09:00 вблизи площади «Фавворалар майдони» в городе Бухаре. Причиной стали ранее существовавшие разногласия между двумя несовершеннолетними девушками — 15-летней уроженкой Шафирканского района и 16-летней уроженкой Гиждуванского района.

По данным правоохранителей, одна из несовершеннолетних привлекла к разборке двух своих 19-летних подруг. В результате трое девушек совместно напали на оппонентку и нанесли ей различные телесные повреждения.

Примечательно, что участницы конфликта сами сняли происходящее на видео, после чего ролик был опубликован в социальной сети Instagram, что и привело к широкому общественному резонансу.

В ходе доследственной проверки сотрудники органов внутренних дел также установили, что указанные лица могут быть причастны ещё к нескольким аналогичным конфликтным инцидентам, произошедшим ранее.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям трёх нападавших девушек. В УВД пообещали предоставить дополнительную информацию по мере завершения всех проверочных мероприятий.