«Самосуд» по-бухарски: УВД прокомментировало драку девушек, снятую на видео

На видео запечатлён конфликт между несколькими девушками, который быстро перерос в насилие: трое из них силой укладывают ещё одну девушку на землю и начинают бить. В комментариях пользователи писали, что это «три местные несовершеннолетние разборщицы устроили самосуд над знакомой».
Ситуацию прокомментировали в областном управлении внутренних дел.
Как сообщили в УВД, конфликт, зафиксированный на видео, произошёл 7 января 2026 года примерно в 09:00 вблизи площади «Фавворалар майдони» в городе Бухаре. Причиной стали ранее существовавшие разногласия между двумя несовершеннолетними девушками — 15-летней уроженкой Шафирканского района и 16-летней уроженкой Гиждуванского района.
По данным правоохранителей, одна из несовершеннолетних привлекла к разборке двух своих 19-летних подруг. В результате трое девушек совместно напали на оппонентку и нанесли ей различные телесные повреждения.
Примечательно, что участницы конфликта сами сняли происходящее на видео, после чего ролик был опубликован в социальной сети Instagram, что и привело к широкому общественному резонансу.
В ходе доследственной проверки сотрудники органов внутренних дел также установили, что указанные лица могут быть причастны ещё к нескольким аналогичным конфликтным инцидентам, произошедшим ранее.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям трёх нападавших девушек. В УВД пообещали предоставить дополнительную информацию по мере завершения всех проверочных мероприятий.