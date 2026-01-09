История с двумя BMW без номеров и «мигалками» в Ташкенте превратилась в фарс

ГУВД опубликовало видео с участием водителей этих автомобилей. Их объяснения произошедшего выглядят настолько путаными и «сказочными», что больше напоминают сценарий для юмористического журнала, чем реальные показания.
Водитель первого BMW X5 заявил, что самовольно взял автомобиль и уехал, не уведомив владельца. Кем он приходится хозяину машины так и осталось неясным. Молодой человек признал, что ездил по городу без номерных знаков и пытался скрыться от инспекторов ДПС. По устоявшейся традиции, на камеру он сообщил, что раскаивается и пообещал больше так не делать.
История второго водителя оказалась не менее странной. По его словам, он взял автомобиль у владельца якобы для того, чтобы отвезти его в мастерскую. Однако уже там, без ведома хозяина, он установил сирену и проблесковые маячки, нанес некий логотип и снял государственные номерные знаки.
Как именно эти два автомобиля позже встретились и почему их водители начали гоняться друг за другом по городу — остаётся за кадром. Все их сбивчивые и противоречивые объяснения можно увидеть в опубликованном правоохранителями видео.
В УБДД сообщили, что по итогам проверки оба автомобиля BMW, фигурировавшие в инциденте, были отправлены на штрафстоянку. В отношении водителей оформлены административные протоколы.
Вот такие вот истории. Почти без спецэффектов, но с полным набором абсурда, прямо как в старом добром «Ералаше». Парам-парам-пам… тыдыщ!