Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

История с двумя BMW без номеров и «мигалками» в Ташкенте превратилась в фарс

Vaib.uz (Узбекистан. 8 января). История с двумя премиальными автомобилями BMW, которые гоняли по улицам Ташкента без государственных номерных знаков и с установленными спецсигналами, получила неожиданное и, мягко говоря, абсурдное продолжение. То, что начиналось как очередной дорожный инцидент, в итоге превратилось в настоящий фарс.

Источник: Vaib.Uz

ГУВД опубликовало видео с участием водителей этих автомобилей. Их объяснения произошедшего выглядят настолько путаными и «сказочными», что больше напоминают сценарий для юмористического журнала, чем реальные показания.

Водитель первого BMW X5 заявил, что самовольно взял автомобиль и уехал, не уведомив владельца. Кем он приходится хозяину машины так и осталось неясным. Молодой человек признал, что ездил по городу без номерных знаков и пытался скрыться от инспекторов ДПС. По устоявшейся традиции, на камеру он сообщил, что раскаивается и пообещал больше так не делать.

История второго водителя оказалась не менее странной. По его словам, он взял автомобиль у владельца якобы для того, чтобы отвезти его в мастерскую. Однако уже там, без ведома хозяина, он установил сирену и проблесковые маячки, нанес некий логотип и снял государственные номерные знаки.

Как именно эти два автомобиля позже встретились и почему их водители начали гоняться друг за другом по городу — остаётся за кадром. Все их сбивчивые и противоречивые объяснения можно увидеть в опубликованном правоохранителями видео.

В УБДД сообщили, что по итогам проверки оба автомобиля BMW, фигурировавшие в инциденте, были отправлены на штрафстоянку. В отношении водителей оформлены административные протоколы.

Вот такие вот истории. Почти без спецэффектов, но с полным набором абсурда, прямо как в старом добром «Ералаше». Парам-парам-пам… тыдыщ!