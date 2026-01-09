История с двумя BMW без номеров и «мигалками» в Ташкенте превратилась в фарс

Водитель первого BMW X5 заявил, что самовольно взял автомобиль и уехал, не уведомив владельца. Кем он приходится хозяину машины так и осталось неясным. Молодой человек признал, что ездил по городу без номерных знаков и пытался скрыться от инспекторов ДПС. По устоявшейся традиции, на камеру он сообщил, что раскаивается и пообещал больше так не делать.