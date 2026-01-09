Каникулы как тест на пробки: почему на дорогах в Ташкенте вдруг стало свободнее и что с этим делать дальше

Если школы, вузы и офисы будут начинать день не одновременно, а с разницей хотя бы 1 или 2 часа, утренний пик можно заметно «растянуть». Машины никуда не исчезнут, но они перестанут выезжать на дороги в один и тот же момент. Такой подход не требует миллиардных вложений, зато даёт быстрый эффект.