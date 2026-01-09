В Петербурге простились с легендарным фотографом Валерием Плотниковым

Валерий Плотников, более известный как Валерий Петербургский, родился в Барнауле, однако большую часть жизни прожил и работал в Северной столице. Он был почётным членом Российской академии художеств и после окончания ВГИКа профессионально занимался фотографией, уделяя особое внимание портретной съёмке.