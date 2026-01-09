Все школы Алматы переходят на электронный журнал BilimClass

Что за платформа.
BilimClass — полностью казахстанская разработка компании Bilim Group. Серверы находятся в Казахстане, что гарантирует безопасность и конфиденциальность данных пользователей. Платформа соответствует всем требованиям законодательства.
«На сегодня BilimClass используют 2,5 миллиона учеников и 350 тысяч учителей в 11 регионах Казахстана — Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Улытауской, Абайской, Кызылординской, Жетысуской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях», — сообщили в пресс-службе компании.
Возможности.
Родители и ученики получают бесплатное мобильное приложение, где видно расписание, посещаемость, оценки и домашние задания. Учителям доступны календарно-тематическое планирование, дистанционные уроки, интерактивные занятия, каталог СОР и СОЧ, чат с учениками и обратная связь.
«При работе с сервисом школы, учителя и ученики получают не только сам электронный журнал, но и другие полезные продукты компании Bilim Group. В их числе — онлайн-тренажер для подготовки к ЕНТ iTest, видеоуроки для начальной школы на казахском языке iMektep и крупнейший в СНГ банк цифрового образовательного контента BilimLand», — добавили в компании.
Переход запланировали на зимние каникулы, чтобы не мешать учебному процессу. За это время всех учителей бесплатно обучили работе с платформой, а служба поддержки помогает школам быстро решать возникающие вопросы.