Все школы Алматы переходят на электронный журнал BilimClass

«При работе с сервисом школы, учителя и ученики получают не только сам электронный журнал, но и другие полезные продукты компании Bilim Group. В их числе — онлайн-тренажер для подготовки к ЕНТ iTest, видеоуроки для начальной школы на казахском языке iMektep и крупнейший в СНГ банк цифрового образовательного контента BilimLand», — добавили в компании.