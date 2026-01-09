Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Повышение проводится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться и подавать заявления. Важный момент — индексация коснется не только неработающих, но и работающих пенсионеров. Перерасчет сделают с учетом всех индексаций, которые раньше не применялись, пока человек работал. Благодаря этому прибавка для работающих пенсионеров будет более заметной.