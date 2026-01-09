В Новосибирске наказали водителя троллейбуса за езду по встречке

В Новосибирске водитель троллейбуса привлечен к ответственности за езду по встречной полосе. Инцидент, зафиксированный на видео, вызвал широкий резонанс. Ролик с нарушением появился в телеграм-канале «ACT-54 Black».
По данным ГАИ Новосибирска, водитель троллейбуса № 7, двигаясь по встречной полосе в районе ул. Вертковской, 38, нарушил правила дорожного движения. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от полутора до двух с четвертью тысяч рублей.
Кроме того, как сообщает сообщество «АСТ-54», по результатам служебного расследования, проведенного после публикации видео, водитель отстранен от занимаемой должности. В мэрии Новосибирска подтвердили факт отстранения водителя, грубо нарушившего ПДД.