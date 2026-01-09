В Новосибирске наказали водителя троллейбуса за езду по встречке

По данным ГАИ Новосибирска, водитель троллейбуса № 7, двигаясь по встречной полосе в районе ул. Вертковской, 38, нарушил правила дорожного движения. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от полутора до двух с четвертью тысяч рублей.