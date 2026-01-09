Эксперты сравнили новогодние пробки в Алматы за два года

Предновогодняя суета и пиковые нагрузки.
Главный всплеск активности традиционно приходится на последний рабочий день года. В 2024 году пик был 30 декабря — 1,68 млн поездок по городу. В 2025-м ажиотаж пришелся на 29 декабря с показателем 1,56 млн. Примечательно, что среднесуточный трафик на магистралях вырос на 12,5%, а интенсивность на въездах и выездах из Алматы — на 12%.
Первое января: затишье перед «бурей».
Первый день года остается самым спокойным. Пробки в Алматы исчезают: общая активность падает почти вдвое, а на дороги выезжают лишь 380−420 тыс. авто.
Любопытно, что в час ночи 1 января 2026 года эксперты насчитали 4,5 тыс. машин — почти вдвое больше, чем годом ранее (2,7 тыс.). После боя курантов алматинцы активнее ездили между гостями и праздничными точками.
Когда возвращается трафик.
Затишье длится недолго. Уже 2 января активность авто в Алматы вырастает на 10%, а 3 января происходит резкий скачок еще на 20%. Жители начинают массово выезжать в торгово-развлекательные центры, в гости и на загородный отдых.
Несмотря на различия, специалисты отмечают, что новогодние сценарии трафика почти зеркальны из года в год. Такая предсказуемость позволяет городским службам заранее прогнозировать нагрузку и эффективнее управлять транспортными потоками.
