Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты сравнили новогодние пробки в Алматы за два года

Новогодние праздники для мегаполиса — это не только время отдыха, но и серьезное испытание для транспортной системы. Аналитики Sergek Group провели детальное сравнение дорожной ситуации в Алматы в период с 28 декабря по 4 января за последние два года. Исследование показало: несмотря на ежегодный рост числа машин, поведение водителей остается стабильным и предсказуемым.

Источник: Курсив

Предновогодняя суета и пиковые нагрузки.

Главный всплеск активности традиционно приходится на последний рабочий день года. В 2024 году пик был 30 декабря — 1,68 млн поездок по городу. В 2025-м ажиотаж пришелся на 29 декабря с показателем 1,56 млн. Примечательно, что среднесуточный трафик на магистралях вырос на 12,5%, а интенсивность на въездах и выездах из Алматы — на 12%.

Первое января: затишье перед «бурей».

Первый день года остается самым спокойным. Пробки в Алматы исчезают: общая активность падает почти вдвое, а на дороги выезжают лишь 380−420 тыс. авто.

Любопытно, что в час ночи 1 января 2026 года эксперты насчитали 4,5 тыс. машин — почти вдвое больше, чем годом ранее (2,7 тыс.). После боя курантов алматинцы активнее ездили между гостями и праздничными точками.

Когда возвращается трафик.

Затишье длится недолго. Уже 2 января активность авто в Алматы вырастает на 10%, а 3 января происходит резкий скачок еще на 20%. Жители начинают массово выезжать в торгово-развлекательные центры, в гости и на загородный отдых.

Несмотря на различия, специалисты отмечают, что новогодние сценарии трафика почти зеркальны из года в год. Такая предсказуемость позволяет городским службам заранее прогнозировать нагрузку и эффективнее управлять транспортными потоками.

Ранее Курсив Авто рассказывал о производстве авто в Казахстане, которое превысило 2,3 трлн тенге по итогам 2025 года. Было произведено 171,1 тыс. единиц автомобилей. Эксперты назвали лучшие электромобили по итогам 2025 года — подробности здесь.