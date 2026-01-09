Эксперты сравнили новогодние пробки в Алматы за два года

Главный всплеск активности традиционно приходится на последний рабочий день года. В 2024 году пик был 30 декабря — 1,68 млн поездок по городу. В 2025-м ажиотаж пришелся на 29 декабря с показателем 1,56 млн. Примечательно, что среднесуточный трафик на магистралях вырос на 12,5%, а интенсивность на въездах и выездах из Алматы — на 12%.