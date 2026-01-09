Мингорисполком объявил о работе горячей линии из-за снегопада. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.
«Для одиноких пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в помощи, работает горячая линия», — отметили в Мингорисполкоме.
В ведомстве добавили, что на горячую линию могут обратиться минчане для доставки лекарств, продуктов питания, а также для помощи при расчистке снега. Звонить необходимо на короткий номер 139.
