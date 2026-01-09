Ричмонд
Мингорисполком объявил о работе горячей линии из-за снегопада

Горячая линия заработала в Минске из-за снегопада 9 января.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком объявил о работе горячей линии из-за снегопада. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.

«Для одиноких пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в помощи, работает горячая линия», — отметили в Мингорисполкоме.

В ведомстве добавили, что на горячую линию могут обратиться минчане для доставки лекарств, продуктов питания, а также для помощи при расчистке снега. Звонить необходимо на короткий номер 139.

Ранее мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.

Тем временем МВД вывело на трассы спецтехнику, а ГАИ закрывает участки дорог из-за снегопадов в Беларуси: «Вывести вездеходы, БТР, “Волат”, “Тигр”, закрыть участки дорог».

А еще популярный певец Стас Пьеха сказал про свои корни, вспомнив своих деда и предеда: «Как будто бы вся ветка военная в моей семье идет из Беларуси».