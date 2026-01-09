Госстандарт запретил продавать в Беларуси российскую фольгу

В Беларуси под запрет попала фольга российского производства, включенная в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, признали опасной алюминиевую фольгу торговой марки «Домашний сундук» от российского производителя из города Тулы «ХозСфера».
Причиной запрета стали несоответствия санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ. Выяснилось, что эта пищевая фольга выделяет в продукты вредные вещества почти в 20 раз выше допустимого безопасного уровня.
— Упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами и средами, не должна выделять в контактирующую с ней среду вещества во вредных для здоровья человека количествах, превышающих допустимые количества миграции, — прокомментировали в Госстандарте.
Еще белорусское мыло попало под запрет Госстандарта.
А Минздрав сообщил, что партии детского питания Nestle отзываются из-за токсина в составе.
Тем временем Минфин рассказал, что застраховавший машину белорус получил более 342 тысяч по автостраховке.