Госстандарт запретил продавать в Беларуси российскую фольгу

Российская фольга попала под запрет в Беларуси из-за вредных веществ в составе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попала фольга российского производства, включенная в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, признали опасной алюминиевую фольгу торговой марки «Домашний сундук» от российского производителя из города Тулы «ХозСфера».

Причиной запрета стали несоответствия санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ. Выяснилось, что эта пищевая фольга выделяет в продукты вредные вещества почти в 20 раз выше допустимого безопасного уровня.

— Упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами и средами, не должна выделять в контактирующую с ней среду вещества во вредных для здоровья человека количествах, превышающих допустимые количества миграции, — прокомментировали в Госстандарте.

Еще белорусское мыло попало под запрет Госстандарта.

А Минздрав сообщил, что партии детского питания Nestle отзываются из-за токсина в составе.

Тем временем Минфин рассказал, что застраховавший машину белорус получил более 342 тысяч по автостраховке.