Спасатели вытянули из снега автобус с 48 пассажирами, застрявший под Кореличами

В Кореличском районе около деревни Озерское в снегу застрял туристический автобус. В его салоне находились 48 человек, в том числе 6 детей. Автобус отбуксировали и он продолжил движение по маршруту. Пострадавших не было. В МЧС сообщили, что проводят мониторинг обстановки и готовы оказывать помощь, попавшим в заносы.