Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели вытянули из снега автобус с 48 пассажирами, застрявший под Кореличами

В Гродненской области спасатели вытащили из снега туристический автобус с 48 пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели пришли на помощь машинам с людьми, которые застряли 8 и 9 января во время циклона Улли-Фрэнсис, принесшим обильные снегопады.

Утром 9 января спасатели Гродненской области сообщили, что за минувшие сутки на линию 112 поступило 11 сообщений о необходимости оказания помощи в буксировке транспортных средств, застрявших в снежных заносах. В результате отбуксировано 6 легковых, 3 грузовых автомобиля, автомобиль скорой медицинской помощи. К счастью, пострадавших нет.

В Кореличском районе около деревни Озерское в снегу застрял туристический автобус. В его салоне находились 48 человек, в том числе 6 детей. Автобус отбуксировали и он продолжил движение по маршруту. Пострадавших не было. В МЧС сообщили, что проводят мониторинг обстановки и готовы оказывать помощь, попавшим в заносы.

Все подробности про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.

Кроме того, красный уровень опасности объявлен в Минске из-за снежного циклона: «Сильные снег и ветер».