Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге мотоциклист проехался по улице с фейерверком

В Екатеринбурге мотоциклист запустил салют прямо во время езды.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге мотоциклист проехал по городу с передвижным салютом. Экстремальный способ запуска фейерверков на перекрестке улиц Амундсена — Московской запечатлели очевидцы. Несмотря на эффектное зрелище, жители Екатеринбурга сомневаются в безопасности подобных развлечений.

— Очевидно небезопасно, потому что в движении мотоцикл может сам упасть и это все полетит в машины, окна, людей или просто сама коробка упадет, — отметил читатель «КП-Екатеринбруг».

Отметим, что в уральской столице до 11 января 2026 года будет действовать особый противопожарный режим. Как отметили в администрации Екатеринбурга, такие меры направлены на защиту жителей и гостей города от ущерба, наносимого огнем, в том числе от неправильного использования пиротехники.