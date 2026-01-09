В Екатеринбурге мотоциклист проехался по улице с фейерверком

В Екатеринбурге мотоциклист проехал по городу с передвижным салютом. Экстремальный способ запуска фейерверков на перекрестке улиц Амундсена — Московской запечатлели очевидцы. Несмотря на эффектное зрелище, жители Екатеринбурга сомневаются в безопасности подобных развлечений.
— Очевидно небезопасно, потому что в движении мотоцикл может сам упасть и это все полетит в машины, окна, людей или просто сама коробка упадет, — отметил читатель «КП-Екатеринбруг».
Отметим, что в уральской столице до 11 января 2026 года будет действовать особый противопожарный режим. Как отметили в администрации Екатеринбурга, такие меры направлены на защиту жителей и гостей города от ущерба, наносимого огнем, в том числе от неправильного использования пиротехники.