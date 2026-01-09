В Башкирии 389 детей переданы в семьи после прохождения кандидатами обязательной подготовки

В Башкирии 389 детей обрели новые семьи благодаря школам приёмных родителей. В 2025 году обязательную подготовку в них прошли 955 человек. Каждый третий выпускник — 325 человек — в итоге принял ребенка в свою семью, став опекуном, усыновителем или приемным родителем.