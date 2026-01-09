В Башкирии 389 детей переданы в семьи после прохождения кандидатами обязательной подготовки

В Башкирии 389 детей обрели новые семьи благодаря школам приёмных родителей. В 2025 году обязательную подготовку в них прошли 955 человек. Каждый третий выпускник — 325 человек — в итоге принял ребенка в свою семью, став опекуном, усыновителем или приемным родителем.
Как отмечает замминистра соцзащиты Башкирии Ирина Небогатова, около 90% новых опекунов — это близкие родственники детей: бабушки, тети, дяди. Многие приходят, уже приняв решение, но полные сомнений.
— Вместе с решимостью приходят и вопросы, и естественные сомнения: справлюсь ли я? Наша задача — превратить эти вопросы в уверенность, дать не просто справку об окончании курсов, а реальную опору: практические знания, понимание детской психологии и поддержку, — комментирует Ирина Небогатова.
Такие школы для приемных родителей выполняют важную миссию: помогают осознанно подойти к решению, оценить свои силы и ресурсы, а также получить знания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.