В центре Перми вновь продают исторический особняк

Старинное здание на ул. Советской, 54 работает как деловой центр. Как отмечается в 2ГИС, по этому адресу, помимо ночного клуба Nebar, находятся автошкола «Автореал», турагентство «Акапулько», мини-отель Valery и другие организации. Собственник здания Александр Корноушкин, по сведениям kartoteka.ru, в качестве ИП управляет нежилой недвижимостью. Также господин Корноушкин владеет конструкторским бюро «Хит Манет» (производство коммуникационного оборудования, 100% долей) и компанией «Хитон» (50%, разработка промышленных процессов и производств).