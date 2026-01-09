Через Пакистан, Индию и Непал: как велопутешественник из Павлодара покорил Эверест

«Самая высокая точка нашего материка — Эверест. Если смотреть прямо, то на протяжении 5 км не встретишь ни гор, ни морей. Я начал изучать маршрут — и понял: вот оно, то самое чувство эпичности, которого искал. В деталях рассматривал возможность прохождения границ. Эта идея пришла ко мне, когда я сидел в кафе Павлодара, ел бургеры и жадно читал форумы в интернете на эту тему. Сначала думал отправиться кольцом по Памирскому тракту, но, как обычно, все пошло не по плану. Снаряжение требовало обновления для длительного автономного путешествия, но я все откладывал и откладывал. В один из дней понял: если не уеду сейчас — не уеду никогда. И, собрав все, с мыслью “будь что будет”, я вышел в путь», — рассказывает велотурист.